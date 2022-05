IU, Més País, Equo i Iniciativa del Poble Andalús es van comprometre ahir a continuar amb el procés d’unitat i a buscar vies administratives que superin l’error i el garbull jurídic que ha deixat a Podem Andalusia i Aliança Verda fora de la coalició per no registrar a temps la seva firma.

Les quatre formacions inscritesvan presentar un escrit d’esmena, adduint un «error material» en la documentació, perquè l’òrgan competent acceptés retirar la coalició a quatre i convertir-la en una aliança dels sis partits, és a dir amb la incorporació de Podem i Aliança Verda.

No obstant això, la Junta Electoral ha decidit rebutjar la inscripció de Podem i Aliança Verda en la coalició al no acceptar el recurs d’esmena i ha obert un termini fins a les 24:00 hores d’avui per recórrer davant la Junta Electoral Central, possibilitat que va descartar Podem.

Els sis partits tenen un acord polític, però la complexitat de les negociacions, embussades per la designació de candidats i el repartiment de llocs, va provocar que Podem i Aliança Verda no arribassin a temps per registrar la seva pertinença a la coalició.

El garbull jurídic implicarà que els candidats de Podem hauran de figurar en la papereta electoral de ‘Per Andalusia’ com a «independents», no podran fer ús del logotip d’aquest partit ni tindran accés directe al finançament electoral ni a les subvencions finalistes que el Parlament concedeix als grup parlamentaris.

Inmaculada Nieto, candidata a la Junta de Per Andalusia, diu que no preveu un escenari en què Podem no estigui inclòs en la coalició ni que es presenti als comicis en solitari. «No hi ha esculls ni res que enterboleixi l’acord per haver aconseguit un front ampli de l’esquerra. Hi ha acord i es trobarà una fórmula viable», va esgrimir. Podem s’ha compromès a buscar totes les vies administratives per garantir l’acord polític. «Hi ha sis forces polítiques que hem acordat integrar la coalició Per Andalusia. Aquest acord preval. Res hi ha més important que Andalusia».