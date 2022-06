El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, va considerar «legítims» els recels expressats per Turquia sobre l’ingrés de Suècia i Finlàndia a l’organització.

El consentiment de Turquia és imprescindible per tal que aquests països nòrdics passin a formar part de l’OTAN, però el govern turc s’hi oposa per l’acollida de kurds en aquests dos estats. Ankara reclama que els extradeixin 33 persones que considera terroristes –també Stoltenberg s’hi va referir en aquest terme– per la seva vinculació al Partit dels Treballadors del Kurdistan i que en aquests moments viuen a Suècia o bé a Finlàndia.

Tot i aquest bloqueig, Stoltenberg ha assegurat que l’OTAN està treballant amb tots tres països per tirar endavant l’ingrés d’aquests països escandinaus.

Ho va dir precisament durant una visita aquest diumenge a Finlàndia, on va estar rebut pel president, Sauli Niinistö.

Stoltenberg ha confiat que l’ingrés finlandès a l’OTAN contribuirà a la «seguretat compartida» i ha recordat que l’exèrcit de Finlàndia i el de l’OTAN fa anys que fan maniobres conjuntes. «La pertinença de Finlàndia i Suècia a l’OTAN enfortiria la regió nòrdica de la nostra aliança», va afirmar el secretari general.