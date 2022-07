Junts per Catalunya ha obert un expedient informatiu per recopilar detalls sobre el presumpte cas d’assetjament sexual a un militant de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) per part d’un membre del partit.

Diumenge, el jove Nil Garcia va denunciar a través del seu compte de Twitter que va patir un cas d’assetjament sexual quan tenia entre 16 i 17 anys en el si de la JNC i de Convergència Democràtica de Catalunya, per part d’un dirigent local de Tarragona que avui milita a JxCat. El portaveu de JxCat, Josep Rius, va anunciar en una roda de premsa que obriran l’expedient informatiu sobre el cas i que el portaran a la comissió de garanties del partit. Segons va dir Rius, el defensor de l’afiliat de JxCat, Josep Pagès, s’ha posat a disposició de Garcia per traslladar-li el suport que necessiti, i va demanar tractar aquest cas amb «tota la serenitat i la sensibilitat» que requereix.