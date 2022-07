El Govern ha obert el ball per tirar endavant els seus segons pressupostos de la legislatura. Les converses encara són incipients, però aflora una evidència: els comptes de 2023 només tiraran endavant mitjançant un pacte amb un partit no independentista. La CUP s’autodescarta com a soci, així que la partida es juga entre els ‘comuns’ -que parteixen com a soci prioritari- i el PSC.

El ‘conseller’ d’Economia, Jaume Giró, ja esbossa algunes xifres, però està a l’espera que el Govern aprovi el marc pressupostari. El seu propòsit és complir dins del termini i en la forma escaient, això és, tancar el projecte perquè sigui convalidat el desembre. Per això, ja hi ha hagut la primera presa de contacte amb els partits i, segons fonts governamentals, negociarà amb diverses forces polítiques per a no dependre d’una única carta.

Pere Aragonès no amaga la seva preferència pels comuns. La líder d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, i el cap del Govern van protagonitzar al ple del dimecres el primer acostament públic per associar-se. Els morats estan disposats a negociar, sempre que puguin incidir des de l’inici en el repartiment de fons, que no es toqui la política fiscal i que es continuï executant el ja tancat per al 2022. El ‘president’ va ser ferm sobre els impostos, i va descartar la proposta dels seus socis, Junts, d’eliminar el tribut de successions, alguna cosa que va acontentar els morats.

Els ‘comuns’ volen aconseguir més fons per a serveis públics –especialment en sanitat- i en matèria fiscal que no hi hagi canvis, excepte l’impuls de l’impost als creuers, llisquen fonts de la formació. Per estalviar-se possibles complicacions, el Govern no descarta l’opció socialista. Fonts del PSC subratllen que estan disposats a parlar dels comptes i que seguiran amb la seva «actitud constructiva» encara que el Govern «no hagi tingut en compte» les seves 43 propostes per abordar el diàleg entre partits. El que sí que està pràcticament descartat és un suport de la CUP.