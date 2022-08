Dos vaixells més carregats de cereal, un destinat a Turquia i l’altre, a Corea del Sud, van salpar ahir al matí del port de Txornomorsk a Ucraïna, en el marc de l’acord d’exportació tancat el mes passat per Rússia, Ucraïna, Turquia i Nacions Unides, segons va informar ahir el Ministeri de Defensa turc.

«En el marc dels transports de gra, aquest matí han salpat de Txornomorsk l’Ocean Lion, amb bandera de Libèria, que porta 64.720 tones de blat de moro a Corea del Sud, i el Rahmi Yagci, amb bandera turca i amb càrrega de 5.300 tones de farina de llavors de gira-sol per a Istanbul», assenyalava el Ministeri en Twitter.

El viatge dels ports ucraïnesos fins al Bòsfor, on un equip compost per representants russos, ucraïnesos, turcs i de Nacions Unides inspeccionarà els vaixells, dura aproximadament un dia i mig, per la qual cosa els dos mercants hi arribaran previsiblement avui a la tarda.

D’altra banda, el cereal del primer vaixell que va sortir d’Ucraïna es va quedar ahir sense comprador al Líban. El comerciant que havia comprat les més de 26.000 tones de blat de moro va rebutjar la càrrega perquè havia arribar amb més de cinc mesos de retard.