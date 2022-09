El Govern evita entrar de nou en el debat que envolta el rei emèrit. Ara reverdit per la seva presència, ja confirmada, al funeral d’elisabet II, dilluns que ve, a l’abadia de Westminster de Londres. L’Executiu subratlla que la representació oficial d’Espanya recaurà exclusivament en l’actual monarca, Felip VI, i no dona detalls de com i qui pagarà el desplaçament de l’excap de l’Estat a la capital britànica.

Periodistes van fer ahir diverses a la portaveu del Govern sobre l’assistència de Joan Carles I a les exèquies fúnebres de dilluns. Però no hi va haver més concrecions. «La delegació del nostre país l’encapçala el rei Felip com a cap de l’Estat. El rei emèrit atén una invitació personal i el Govern d’Espanya no hi ha de dir res», «el Govern no fa cap consideració sobre el que ha estat la tramitació d’una invitació privada», va apuntar dues vegades la portaveu, Isabel Rodríguez. Joan Carles I no representa Espanya?, se li va insistir. «He dit el que he dit, que el rei Felip VI, com a cap de l’Estat, representa el nostre país», va reblar de nou la ministra.

Fonts de l’Executiu s’atenien posteriorment al que havia dit Rodríguez, que per al Govern l’únic pronunciament és recalcar que Espanya estarà representada pel seu actual monarca. Punt. I no vol anticipar ni com es farà el desplaçament de l’emèrit des d’Abu Dhabi, ni com s’abonarà aquest vol. Absolutament res. L’Executiu vol treure del focus de Joan Carles I, com ha intentat fer altres vegades quan se li preguntava pel seu retorn d’Unió dels Emirats Àrabs, per realçar la figura de l’actual cap de l’Estat.

El Govern també va precisar que si la Casa del Rei entén que ha d’anar acompanyada de l’Executiu, el «normal» i esperable és que viatgi amb Felip VI i Letícia el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares.