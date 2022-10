El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha considerat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, únicament té dues opcions després de la sortida de Junts del Govern. "Ara, o qüestió de confiança o eleccions, és que no hi ha més. Tu has de ser president amb el suport de la cambra en base als compromisos que has adquirit", ha assenyalat Turull en una entrevista a 'Rac 1'.

"De 74 vots que et van fer president, 41, no 6 o 7, et diuen que ja no tens la seva confiança perquè no has complert els acords que havies signat", ha recordat el secretari general de Junts, que sí ha descartat una moció de censura contra Aragonès. "No l'hem discutit ni l'hem parlat. Però ara mateix no és una opció i no és el moment", ha reflexionat Turull.