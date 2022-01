Junts per Catalunya ha afirmat aquest dijous que "no està en condicions" de donar suport a la reforma laboral impulsada pel govern estatal "d'acord amb les converses mantingudes fins ara" amb diferents agents socials i econòmics. Avui s'ha reunit amb Pimec i dimarts ho va fer amb la Intersindical-CSC, amb els quals ha coincidit en la necessitat de construir un marc laboral propi per a Catalunya.

Alhora, el partit liderat per Carles Puigdemont ha subratllat que, al seu parer, la reforma del govern de Pedro Sánchez no resol "qüestions de fons" com la precarietat en els contractes temporals.