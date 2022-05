El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha afirmat que "segurament" a la tardor es posarà la quarta dosi de la vacuna als majors de 80 anys. En declaracions a La2 i Ràdio4, el conseller ha dit que de moment només es planteja per aquest grup d'edat. "Començaríem per aquí", ha manifestat, al mateix temps que ha dit que s'està estudiant quin tipus de vacuna s'acabarà posant. D'altra banda, ha considerat una decisió "valenta" que es legisli per establir baixes per menstruacions doloroses. Argimon ha valorat així la proposta del govern espanyol d'incloure aquesta baixa en l'esborrany de la nova llei de l'avortament impulsada pel Ministeri d'Igualtat.

Sobre aquesta quarta dosi, preveu que les autoritats sanitàries europees facin indicacions al juny. Més enllà d'això, ha explicat que s'està valorant si es podria posar ja una vacuna que inclogués òmicron o no. D'altra banda, ha dit que la vacuna catalana d'Hipra està en "molt bona posició" i ha confiat que es pugui administrar durant el proper any.

El conseller ha afirmat que la pandèmia està donant una "treva", especialment pel que fa als ingressats més greus. Tot i que des de l'1 d'abril els malalts ingressats a planta han pujat un 40%, ha destacat que els que ho estan a l'UCI han baixat un 50%.

Ha dit però que un repunt "no és descartable", així com tampoc una setena onada, però ha insistit que el que no es pot saber és la intensitat que aquesta podria tenir.

Argimon ha reiterat que s'ha de continuar caminant cap a la normalitat. En aquest sentit, ha descartat la necessitat de tornar a les quarantenes i ha apostat per retirar el passaport covid per viatjar a Europa perquè "no té cap sentit". També en l'àmbit turístic, ha dit que tot i que seria partidari de mantenir les mascaretes en avions, com que Europa ha decidit treure-les també ho faria a l'estat espanyol per tal de no generar diferències.

Argimon s'ha mostrat també tranquil davant la querella interposada per associacions de policies i guàrdies civils pel calendari de vacunació i ha defensat que no es va produir cap discriminació.

8 casos d'hepatitis greus en menors estudiats

Per últim, ha detallat que no s'han produït canvis pel que fa a la situació de l'hepatitis greu de causa desconeguda en menors i que el recompte es manté en vuit casos estudiats des de començaments d'any a Catalunya. Unes xifres que ha assegurat que són les habituals cada any.