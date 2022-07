El Departament de Salut posa en marxa aquest dimecres un sistema telemàtic per a què els positius per covid puguin agafar la baixa laboral a través de LaMevaSalut. Caldrà omplir un formulari electrònic amb els símptomes que es tenen i un metge de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) revisarà el document i concedirà la baixa, que serà notificada al pacient el mateix dia per SMS o per mail.

No caldrà aportar un test positiu. La baixa serà de cinc dies tot i que es podrà demanar l’alta abans si desapareixen els símptomes. La directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, ha detallat que la concessió es basarà en un criteri de confiança i que no es faran trucades per comprovar l’estat del pacient. La covid provoca 41 morts a Catalunya en una setmana, 39 dels quals majors de 60 anys