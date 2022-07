La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha advertit el govern espanyol que les relacions amb la Generalitat "es normalitzaran quan la taula de negociació obtingui resultats", encara que siguin "parcials". Ho ha dit en una entrevista amb 'La Vanguardia' en què ha demanat "canvis legislatius". "Espanya té lleis forassenyades per a un estat democràtic europeu homologable i s'han de reformar", com la coneguda com a 'llei mordassa' i la de sedició, que creu que "no hauria d'existir". També ha reclamat canviar el funcionament del Tribunal de Comptes, que imposa "multes milionàries" i afecta "la llibertat personal i política dels líders".

Sobre la presència de JxCat a la taula de diàleg amb l'Estat, ha recordat tenen "la possibilitat" de ser-hi i que aquest espai, tot i les crítiques dels seus socis, forma part del pla del Govern: "Es desqualifiquen. El pla de govern entre Junts i ERC diu que duem a terme aquesta taula de diàleg per impulsar la resolució del conflicte polític. Entenc que Junts respecta els acords". A més, ha obert la porta a convocar una taula de partits catalans en "una segona fase" si la taula de diàleg amb el govern espanyol obté resultats "palpables i tangibles".