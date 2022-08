La vicepresidenta primera del Parlament en funcions de presidenta, la igualadina Alba Vergés, va convocar ahir les reunions de la Mesa de la cambra i de la Junta de Portaveus per al proper dia 1 de setembre, dins ja del nou període de sessions. La convocatòria cita la Mesa a les 9.30 hores del matí i els portaveus per a mitja hora més tard. Les convocatòries serviran per dirimir i resoldre la petició de reconsideració presentada per JxCat perquè no s’apliqui l’acord de suspensió de drets i deures de Laura Borràs. D’aquesta manera, el curs polític es reiniciarà pràcticament amb la mateixa polèmica amb la que es va tancar l’anterior el mes de juliol passat.