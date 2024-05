El PP multiplica per cinc els diputats del 2021 i esdevé un dels grans triomfadors del 12-M

Un dels grans triomfadors de les eleccions al Parlament del 12 de maig del 2024 ha estat el Partit Popular de Catalunya. La candidatura d'Alejandro Fernández, el lideratge del qual no va ser ratificat per la direcció estatal de la formació fins a mitjan març d'aquest any després de dies d'incerteses, ha multiplicat per cinc els resultats del 2021 i ha passat de 3 a 15 diputats. Els populars catalans, que van obtenir 109.453 vots el 2021, han superat aquesta vegada els 336.000 vots i s'han convertit, de ple dret, en un dels actors de les negociacions per a pactes postelectorals que s'escenificaran en les properes setmanes per aconseguir investir un president de la Generalitat.

El PP va estrenar Alejandro Fernández com a candidat l'any 2021, i el de Tarragona no va aconseguir millorar els resultats electorals que els populars havien obtingut als comicis del 2017. En concret, Fernández va obtenir 109.453 vots i va ser la darrera força del Parlament amb 3 diputats i el 3,8% dels sufragis.

El seu antecessor, Xavier García-Albiol, l'actual alcalde de Badalona, havia aconseguit un diputat més quatre anys abans, i prop de 80.000 vots més (185.670, el 4,2%). Els populars van ser la formació més votada en un sol municipi el 2021: Gimenells i el Pla de la Font (Segrià).

De fet, els resultats dels comicis del 2021 han estat els pitjors de la història del PP a Catalunya, fregant la frontera del 3% dels vots necessari per obtenir representació al Parlament de Catalunya (3,85%).

A l'altra banda de la balança, els millors resultats del PP a Catalunya daten de les eleccions del 2012, quan els populars liderats per Alicia Sánchez-Camacho van treure 19 escons i el 13% dels vots, prop de mig milió. L'aleshores presidenta del PP superava la marca que ella mateixa havia aconseguit dos anys abans amb 18 diputats, que al seu torn ja havia superat en 4 diputats els 14 que el 2006 havia obtingut Josep Piqué.