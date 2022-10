La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha explicat que a l'última proposta que han fet arribar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja no apareix la condició de restituir el vicepresident Jordi Puigneró. "El mateix Puigneró ens va demanar que no volia ser cap obstacle en la possible negociació", ha afegit en una entrevista a 'Catalunya Ràdio'.

L'última proposta, segons ha dit, es va enviar aquest diumenge al vespre després de la reunió entre Aragonès i el secretari general de Junts, Jordi Turull. Borràs també ha negat que posar sobre la taula la possibilitat d'una qüestió de confiança sigui una deslleialtat. "No és deslleial aconseguir vots que et fan president i anar en direcció contrària?", ha preguntat.