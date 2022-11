El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instat Junts a "centrar-se en les necessitats del país" en un moment d'urgència social, en referència a la negociació dels pressupostos de l'any vinent. "Ens exigeix a tots, especialment a les formacions que van posar els fonaments del pressupost, deixar de banda els interessos particulars per centrar-nos en les necessitats del país", ha sostingut el cap de l'executiu català en el marc de la 1a Nit del Teixit Econòmic de Sant Cugat. El president ha assegurat que el Govern està ultimant "un molt bon pressupost" per donar resposta al context actual, i ha afegit que des de les institucions "s'han d'aprofitar els recursos disponibles per acompanyar la ciutadania en moments de dificultat".

En aquesta línia, Aragonès ha subratllat que l'executiu es troba treballant els comptes públics amb els agents socials i econòmics del territori, amb l'objectiu d'enllestir "un pressupost de país i de la ciutadania" que serveixi per fer front a les conseqüències de l'augment del cost de la vida.

"Tots sabem que la tardor i l'hivern seran complicats i, per tant, ningú es pot inhibir davant d'aquest repte", ha constat el president de la Generalitat.

1a Nit del Teixit Econòmic de Sant Cugat

Les declaracions del cap de l'executiu català s'han produït en el marc de la 1a Nit del Teixit Econòmic de Sant Cugat del Vallès. L'ajuntament de la ciutat vallesana ha celebrat aquest dijous la primera edició d'una trobada enfocada a "cohesionar" el teixit productiu del municipi, i amb l'objectiu de retre homenatge a l'activitat de les empreses, comerços, emprenedors i associacions.

A banda del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la reunió empresarial santcugatenca també hi ha participat l'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica, Elena Vila, i el tinent d'alcaldia de Presidència, Pere Soler.

En la seva intervenció, l'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha fet valdre el "compromís" del teixit empresarial de la ciutat i ha afirmat que són un "referent econòmic i de generació d'ocupació de qualitat". "Sou clau per explicar el creixement del municipi i teniu un paper clau en el Sant Cugat del futur", ha constat.

Així mateix, Ingla ha recordat que, en els pròxims anys, l'ajuntament de Sant Cugat "posarà a disposició" de les empreses el futur barri de Can Ametller, una zona concebuda per ser un districte econòmic on "el cor" de la zona serà l'estació intermodal que connecti Rodalies, FGC i les diferents xarxes de transport del municipi.

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha posat en relleu "el binomi d’èxit" que representa el teixit empresarial de la ciutat, que combina "la proximitat" dels comerços locals amb la "visió global" de les grans empreses instal·lades a la zona. "Fan de Sant Cugat una destinació econòmica per talent d'arreu del món", ha expressat.

El cap de l'executiu català també ha afirmat que la trobada empresarial ha de servir per posar en valor "la feina feta dels que cada dia aixequen la persiana" del seu negoci i per "agrair les grans iniciatives empresarials" que van decidir instal·lar-se a Sant Cugat. "Han de servir d'estímul per a altres empreses", ha conclòs Aragonès.

Durant l'esdeveniment, han tingut lloc intervencions d'empreses que han explicat per què van apostar per establir-se a Sant Cugat, com són Cottet, HP, Nino Álvarez, Sant Cugat Esports, Tous, Grup Catalana Occident, Fluidra i Pastisseria Sàbat.

Així mateix, l'ajuntament també ha ofert un reconeixement públic a les entitats referents dins el teixit productiu de la ciutat, com són Sant Cugat Comerç, Sant Cugat Empresarial, les patronals Pimec i Cecot, i els sindicats UGT i CCOO, així com a empreses amb més de cinquanta anys d'història en el municipi, com ara Calçats Bartrolí, Carnisseria Sagarra, Ferrer Internacional, Grup Catalana Occident, La Merceria o Maria Àngels Llegums.