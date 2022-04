El govern espanyol ha acordat aquest dimarts l'expulsió de l'Estat d'un grup d'aproximadament 25 diplomàtics i membres del personal de l'ambaixada russa a Madrid. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres després de l'aparició d'unes imatges de massacres a Butxa i Mariúpol que "indignen profundament" l'executiu espanyol. L'expulsió no afecta l'ambaixador rus a Madrid, Yuri Korchagin, perquè l'executiu espanyol "vol donar una oportunitat al diàleg" i mantenir també el seu a Moscou, on previsiblement seria expulsat en una reacció simètrica de les autoritats russes.

En les pròximes hores l'executiu acabarà de concretar el nombre exacte de diplomàtics expulsats, que segons Albares previsiblement anirà més enllà dels 25, i també el nombre de dies de què disposen per marxar, que també ha advertit que seran "pocs".

L'executiu ho justificarà adduint que els diplomàtics russos suposen "una amenaça per la seguretat" de l'Estat i també com a resposta a les actuacions del govern de Putin a Butxa i a Mariupol. Albares no ha volgut donar detalls d'aquesta "amenaça".

L'executiu espanyol també ha apuntat que exigirà que "els crims de guerra" de les tropes russes a Ucraïna "siguin investigats de manera immediata i es castigui els responsables". "Són crims que no poden quedar impunes i sobre els que s'ha de fer una investigació exhaustiva", ha dit el ministre.

"Les imatges de Bitxa i Mariupol només reflecteixen barbàrie i són un punt d'inflexió al que la Comunitat Internacional no pot quedar impassible". "Volem reiterar al poble ucraïnès que no està sol" ha reblat. D'altra banda, Albares ha recordat que dijous a la tarda el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, viatjarà a Marroc on mantindrà una reunió amb Mohamed VI i després un sopar.

Ha admès que malgrat la modificació dels preus del gas algerià coincidint amb la crisi sobre el Sàhara, de moment no hi ha cap viatge del govern espanyol programat a Algèria. Ha insistit que creu que Algèria no deixarà de subministrar gas a l'Estat. "Sempre ha complert escrupolosament els seus contractes i és una cosa que tota la comunitat internacional ha aplaudit sempre.