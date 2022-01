La demanda civil contra el príncep Andreu d’Anglaterra pels suposats abusos a una menor que era sexualment explotada pel financer Jeffrey Epstein seguirà endavant a Nova York. El jutge Lewis Kaplan ha anunciat aquest dimecres la seva decisió de permetre que procedeixi el cas que ha plantejat Virginia Giuffre, una dona que assegura que el 2001, quan tenia 17 anys, va ser forçada per Epstein i Ghislaine Maxwell, recentment condemnada per tràfic sexual, a mantenir relacions amb els amics del financer, incloent-hi el duc de York, que nega les acusacions.

El dia 4 passat la defensa del fill d’Isabel II va intentar que es desestimés la demanda, que acusa Andreu d’«agressió i provocació intencionada d’angoixa emocional». Al·legaven que és inconstitucional, massa vaga, i que el seu client estava exempt de la demanda en virtut d’un acord extrajudicial que Giuffre, de soltera anomenada Roberts, va firmar amb Epstein el 2009 per acabar amb una altra demanda civil a Florida.

Per aquest pacte, que era confidencial però el contingut del qual es va fer públic per decisió del jutge, Giuffre va cobrar mig milió de dòlars d’Epstein, que no reconeixia culpabilitat ni responsabilitat, i ella acceptava no emprendre accions legals futures contra el financer i altres «potencials acusats».

En la seva decisió d’aquest dimecres el magistrat rebutja els arguments de la defensa. I explica que no determina la veritat o falsedat de les acusacions de Giuffre, però assegura que la seva demanda, que va presentar a l’agost, està justificada legalment. D’aquesta manera ara queda obert el camí perquè arrenqui el procés judicial, un en el qual hi ha la possibilitat que Andreu sigui cridat a comparèixer com a testimoni, però no hi ha un calendari fix per als pròxims passos.

Els advocats d’Andreu podrien apel·lar la decisió de Kaplan, una cosa que retardaria l’inici del procés. Les dues parts podrien també arribar a un acord que posés fi al cas. I tot i que Kaplan ja a l’octubre i al gener va emetre unes directrius amb calendaris previstos per als potencials següents passos, aquests poden canviar.

El palau de Buckingham manté silenci i en unes declaracions a l’‘Independent’ un portaveu ha rebutjat fer comentaris «sobre un assumpte legal obert».