La Unió Europea de Radiodifusió (UER), organitzadora del festival d'Eurovisió, ha decidit deixar fora de l'edició d'enguany la participació de Rússia després de la petició de diversos països davant la guerra declarada a Ucraïna. A través d'un comunicat, s'ha fet públic que "no hi haurà actuació russa" després que la Junta Directiva de la UER hagi pres la decisió seguint una recomanació de l'òrgan rector del festival, el Grup de Referència, basada "en les normes de l'esdeveniment i els valors de la UER". A més, el Comitè de Televisió de la UER també ha donat suport a la recomanació. "La decisió reflecteix la preocupació que, davant de la crisi sense precedents a Ucraïna, la inclusió d'una actuació per part de Rússia podria desacreditar el concurs", recull el comunicat.

La UER s'ha pres el temps per consultar la decisió de forma àmplia entre els seus membres. Al text publicat, s'afegeix que la UER és una organització "apolítica" de radiotelevisions compromeses amb la defensa dels valors del servei públic. "Seguim dedicats a protegir els valors d'una competició cultural que promou l'intercanvi i la comprensió internacionals, uneix les audiències, celebra la diversitat a través de la música i uneix Europa en un mateix escenari", conclou el comunicat.