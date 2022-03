Una delegació ucraïnesa viatja per reunir-se amb la seva homòloga russa en territori bielorús, concretament a Belovezhskaya Pushcha, segons ha confirmat l'oficina del president ucraïnès, Volodímir Zelenski. Durant tota la tarda hi ha hagut confusió sobre la que serà la segona reunió dels dos països per intentar pactar una treva o un alto el foc en la invasió militar russa d'Ucraïna. En principi la trobada s'havia de celebrar aquest dimecres a la tarda, però sembla que per problemes logístics de la delegació ucraïnesa no s'ha pogut celebrar. Les últimes informacions indiquen que la reunió ha de tenir lloc entre aquest dimecres a la nit i aquest dijous al matí.

Tot plegat mentre els atacs no s'aturen i hi ha constància de grans explosions en punts estratègics d'Ucraïna, com ara a la vora de l'estació de trens de Kíev.