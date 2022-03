Rússia ha acusat l’ OTANde tenir una «entesa histèrica i inadequada» de la situació actual a Ucraïna–que compleix avui dijousun mes en guerra després de la invasió de Moscou. «La majoria dels països tenen una visió histèrica i inadequada de l’essència del que està passant, cosa que és lamentable», ha asseverat aquest dijous el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov

Així mateix, ha acusat el primer ministre britànic, Boris Johnson, de ser el líder antirús més actiu, però ha afegit que l’enfocament de Londres portarà a «un carreró sense sortida en política exterior». «Quant al senyor Johnson, el veiem com el participant més actiu en la carrera per ser antirús», ha assenyalat Peskov, segons l’agència de notícies RIA

El Kremlin també ha justificat l’expulsió de diplomàtics nord-americans per considerar que es tracta d’una «resposta provocada per les accions» de Washington, després que el Govern nord-americà rebés dimecres una llista amb els diplomàtics considerats ‘persona non grata’ després de l’expulsió dels Estats Units de 12 treballadors de la missió russa davant l’ONU per presumpte perill per a la seguretat nacional.

D’altra banda, Peskov ha confirmat que l’oligarca Roman Abramovich, el milionari amo del Chelsea, va participar en un inici en l’organització de les converses entre Rússia i Ucraïna per posar fi al conflicte. «Sí, va estar implicat al principi», ha afirmat Peskov, segons informacions de l’agència de notícies Interfax. No obstant, no ha aclarit si aquest és el motiu pel qual l’oligarca ha sigut sancionat pels Estats Units, entre altres països. «Ara les negociacions es fan amb dos equips, un de rus i un altre d’ucraïnès», ha afirmat, mentre ha explicat que Abramovich ja no en forma part .