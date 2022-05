A partir d’aquest dissabte, les dones de l’Afganistan, obligatòriament, s’hauran de cobrir tot el cos amb el burca cada vegada que surtin de casa. Així ho ha anunciat el líder suprem de l’Emirat Islàmic de l’Afganistan –el govern talibà– Hibatullah Akhundzada.

El burca és una peça només utilitzada a l’Afganistan i amaga absolutament tot el cos de la dona: a diferència dels altres vels –alguns dels quals deixen veure la cara i les mans–, el burca ho tapa tot. S’han de posar guants i, a la zona dels ulls, una reixa de tela que aïlla completament la dona del món exterior. El seu ús ja va ser obligatori des de 1996 fins a 2001 i ara els talibans, que estan en el Govern, el tornen a imposar.

«[Les dones] han d’utilitzar el burca, ja que és tradicional i respectuós», ha dit el líder suprem talibà aquest matí en un comunicat emès pel Govern del grup a Kabul, capital conquerida l’agost de 2021, fa gairebé un any.

«Les dones que no siguin massa grans ni massa joves s’han de tapar la cara, com estableix la xaria –la llei islàmica–, per evitar la provocació quan es trobin amb un home que no sigui familiar pròxim [marit, germà o pare]», resa el comunicat.

Segons la llei islàmica, la dona s’ha de cobrir a partir de la seva primera menstruació, que marca el moment en què una jove, suposadament, arriba a l’edat adulta i, per tant, passa a ser desig dels homes i pot casar-se legalment. Després de la menopausa, el burca deixa de ser obligatori, però l’estigma fa que poques dones se’l treguin.

Sortir de casa

Akhundzada, en el mateix text, afirma una cosa que els talibans també van imposar a l'Afganistan l'última vegada que van governar, des de 1996 fins a 2001: que les dones «faran bé de quedar-se sempre a casa a menys que hagin d'atendre algun afer molt important».

Això passa sobretot a les zones rurals del país, on una jove, quan té la primera menstruació, desapareix de la vida pública i és tancada a casa, primer a la dels seus pares i després a la del seu marit, un cop s’ha casat.

Quan van assumir el control del país l’agost de l’any passat, els talibans van començar una campanya mediàtica per mostrar que havien après dels seus errors del passat i que no imposarien, com van fer als noranta, les mateixes dures normes de repressió contra els afganesos, sobretot les dones.

Menys d’un any després de la seva victòria militar, no obstant, ara que estan més assentats en el poder, el discurs ha canviat i les restriccions a les dones estan a l’ordre del dia. I no només als carrers.

També a les escoles: després d’haver promès a la premsa i a la comunitat internacional que les joves tindrien accés a l’educació, el mes passat, les dones que haguessin d’estudiar cursos superiors a primària van veure com les portes dels seus centres educatius se’ls van tancar de cop el dia que havien d’obrir per primera vegada. No s’espera que de moment es tornin a obrir i ara només els homes tenen accés a una educació mínima.