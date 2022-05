El Parlament Europeu ha donat llum verda a l'eliminació els aranzels sobre les importacions d'Ucraïna durant un any amb l'objectiu de mantenir la capacitat comercial del país enmig del conflicte amb Rússia. La proposta, que ha estat aprovada aquest dijous amb una àmplia majoria -515 vots a favor, 32 en contra i 11 abstencions-, preveu congelar les taxes sobre l'entrada de productes industrials, fruites i verdures, drets 'anti-dumping' i mesures de salvaguarda sobre les importacions d'acer. Segons les dades facilitades pel Parlament, la Unió Europea és el soci comercial més important d'Ucraïna, ja que representa més del 40% dels intercanvis totals de mercaderies.

Per la seva banda, Ucraïna és el quinzè soci comercial més destacat del club comunitari, amb un pes de l'1,2% pel que fa als intercanvis comercials.

Per l'eurodiputada i relatora per Ucraïna, Sandra Kalniete, és important "donar suport al país a tots els nivells i amb totes les eines, no només amb armes i sancions sinó també a través del poder comercial de la UE". En aquest sentit, ha subratllat la necessitat que l'economia ucraïnesa ha de continuar sent "resilient i competitiva" i ha volgut manifestar el suport de la Unió. "Hem de demostrar que el nostre suport a Ucraïna és absolut, ferm i irreversible implementant aquestes mesures sense precedents", ha conclòs.

Un cop aprovada pel Parlament, la mesura entrarà en vigor l'endemà que es publiqui al Diari Oficial de la Unió Europea.