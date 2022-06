En la seva primera reacció després de la decisió del Tribunal Suprem, el president dels EUA, Joe Biden, ha criticat durament la més alta instància judicial nord-americana. «És un dia trist per al tribunal i el país», ha declarat en una intervenció pronunciada a la Casa Blanca després de fer-se pública la notícia.

Segons la seva opinió, la decisió judicial fa que el país vagi un segle i mig enrere, mentre ha promès continuar la lluita en favor dels drets reproductius de les dones. I ha aprofitat l’ocasió per demanar el vot, en les pròximes eleccions de mig mandat per als aspirants a congressista que recolzin el dret de les dones a decidir. «Aquesta tardor, Roe és a les paperetes; les llibertats personals són a les paperetes», ha afirmat el líder de la Casa Blanca amb referència al cas Roe contra Wade, que va permetre considerar com a legal la interrupció de l’embaràs en l’àmbit federal als EUA.

El dirigent ha comminat amb especial èmfasi els manifestants que els pròxims dies protestin contra la resolució judicial a fer-ho de forma pacífica.