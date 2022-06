El president dels EUA, Joe Biden, s’ha vantat de la unitat dels membres de l’OTAN davant l’agressió de Rússia a Ucraïna i ha culpat el Kremlin de ser responsable de l’alça de preus que està ofegant les economies de tot el món per l’elevada inflació i també de la crisi d’aliments que estan patint els països més pobres. El dirigent nord-americà s’ha acomiadat de la cimera celebrada aquest dimecres i dijous a Madrid amb una roda de premsa en la qual ha celebrat l’augment de diners destinats a defensa que han compromès nombrosos països, entre ells Espanya, i de l’adhesió de Finlàndia i Suècia a l’OTAN. «[Vladímir] Putin va pensar que podria trencar l’aliança transatlàntica. Va intentar debilitar-nos, esperava que es trenqués la nostra determinació, però està aconseguint exactament el contrari. Volia la «finlandització» de l’OTAN, ha aconseguit l’«otanització» de Finlàndia», ha declarat davant els periodistes.

«La raó per la qual els preus de la gasolina han pujat és per Rússia. Rússia, Rússia, la raó per la qual existeix la crisi d’aliments és perquè Rússia, Rússia, no permet que el gra surti d’Ucraïna», ha denunciat quan la premsa nord-americana se li ha preguntat per l’elevada inflació que pateixen els EUA (8,6% al maig).

800 milions de dòlars més

Biden ha insistit que l’OTAN estarà ajudant el Govern i el poble ucraïnesos tot el que faci falta i ha anunciat que els EUA aprovaran una nova ajuda militar de «més de 800 milions de dòlars» en defensa antiaèria, artilleria i equipaments. «Continuem recolzant Ucraïna durant el temps que sigui necessari [...] Ucraïna no quedarà definida per les polítiques russes. Rússia ha intentat quedar-se amb el Donbass i no ho ha aconseguit encara [...] No sé com acabarà això, però no acabarà amb la derrota d’Ucraïna», ha assegurat.