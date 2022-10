Aconseguir el somni que més es desitja pot transformar-se en el pitjor malson. Liz Truss es corona com a primera ministra del Regne Unit, però arriba al càrrec en circumstàncies molt més adverses que els seus predecessors. El país no s’enfrontava a una crisi econòmica de la importància de l’actual des dels temps de Margaret Thatcher. Els reptes econòmics arriben entrellaçats amb la inestabilitat internacional, la guerra a Europa, Rússia tancant l’aixeta del gas. Als problemes que també pateixen altres nacions s’uneix en el cas britànic el Brexit i la pretensió de Truss de continuar desafiant Brussel·les amb el Protocol d’Irlanda del Nord. La primera ministra haurà de fer, a més, molts esforços per mantenir la disciplina al Partit Conservador.