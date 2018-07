El PSC acusa Joan Badia de provocar la renuncia del cap de l'àrea de Turisme del Consell Comarcal del Bages

El grup comarcal del PSC afirma que a l'àrea de Turisme del Consell Comarcal del Bages hi ha «un fort malestar» generat per la renúncia del cap de l'àrea i que hauria estat provocada per «una actitud desconsiderada i inacceptable del conseller de Promoció Econòmica, Joan Badia».

Els socialistes bagencs, a través d'un comunicat, anoten que «l'actitud denunciable, la falta de resolució i la manca de bona gestió de l'equip humà per part d'alguns consellers del govern format per ERC-IV» ha provocat «una crisi dins d'una àrea fonamental en l'estratègia comarcal, en la projecció turística i econòmica del nostre territori a través de projectes cabdals en fase d'execució com Bages Turisme, Geoparc, El Rebost del Bages, entre d'altres».

Pel PSC, «aquesta crisi afecta de ple» tot l'organigrama tècnic de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal, «un equip que en els darrers anys ha capgirat amb la seva professionalitat i dedicació el projecte turístic en l'àmbit comarcal, la seva tasca ha estat reconeguda i elogiada pels agents públics i privats del nostre territori i també per administracions i organismes supracomarcals».

El grup comarcal del partit socialista també afegeix que «aquesta crisi provoca un sentiment d'incomprensió i desconcert a tots els agents implicats en aquests projectes que estan en plena execució», i assegura que «confiem en què de forma immediata el President del Consell Comarcal del Bages Agustí Comas Fitó, el Conseller de Promoció Econòmica, Joan Badia Pujol, el Conseller de Turisme Josep Canals Palau i la Consellera de Règim Intern, Estefania Torrente Guerrero, informin a tots els agents implicats i detallin què ha passat, per què ha passat i el més important, com es pensa resoldre aquesta crisi».

Al mateix temps, el PSC demana a la presidència «una reflexió sobre les formes en les actuacions d'alguns dels seus consellers que sembla han descuidat o fins i tot s'han extralimitat en l'exercici de les seves competències», i que «entenem que s'han inhabilitat per continuar en els seus carrers i reorientar l'actual situació».