Agents Rurals capturen un voltor a Manresa

Els AgentsRurals del Bages han capturat un exemplar de voltor comú a la comarca, molt concretament a Manresa, per facilitar la seva recuperació. Segons han explicat, l'animal feia quatre dies que estava en una zona amb una elevada densitat de trànsit, fet que havia dificultat l'operatiu per fer-ne la captura. L'animal estava debilitat i els agents l'han traslladat a un dels centres de fauna que té la Generalitat per a la seva recuperació.

Recentment, un d'aquests centres de recuperació de fauna, el de Vallcalent (Segrià), va enviar deu exemplars de voltors (Gyps fulvus) recuperats cap a Israel, amb l'objectiu de ser alliberats al Pròxim Orient. Es tractava d'exemplars joves que arriben sovint dèbils al centre després d'haver tocat terra durant els primers vols de dispersió i no ser capaços de reprendre novament el vol.

Aquella actuació es va dur a terme dins del programa de reintroducció de l'espècie en aquesta àrea, i en el marc de l'acord entre la Generalitat i l'Autoritat Israeliana de Parcs i Natura, amb aquest objectiu, vigent des del 2015. La població de voltors al Pròxim Orient s'ha reduït considerablement en les darreres dècades. El programa respon, així, a la voluntat d'evitar la seva extinció en aquesta àrea, amb el trasllat d'exemplars d'altres punts d'Europa. A més d'augmentar les poblacions del sud-est europeu, es vol enriquir la variabilitat genètica. En el cas de Catalunya, amb aquest ja s'han fet 8 enviaments, amb un total de 94 voltors cedits a Israel.