Pep Guardiola és l'autor del pròleg del llibre que exposa els motius per dur el llaç groc

L'autora del llibre Jo també porto el llaç groc, Maria Xinxó, va decidir que la persona idònia per redactar el pròleg de la seva obra era Pep Guardiola, «ja que és la figura que més ha internacionalitzat el procés arreu del món», va explicar Xinxó durant l'acte de presentació del seu llibre a Santpedor.

Va destacar que volia evitar que l'autor del pròleg fos un polític «perquè volia desvincular el llibre de qualsevol sigla d'un partit». Les persones del carrer són les protagonistes del seu llibre. «Amb una càmera i una llibreta he recorregut diferents ciutats de Catalunya per trobar cent persones que duguin cada dia aquest símbol», va explicar.

Va ressaltar que hi surten persones de diferents edats, familiars dels presos, gent que procedeix d'altres països o inclús perfils que opten per posar-se el llaç però no tenen una posició independentista. També va remarcar que volia posar sobre la taula que, sovint, «posar-se aquest símbol pot tenir conseqüències». Va posar l'exemple d'un home a qui van fer fora d'un local per dur el llaç o d'una dona a qui van llançar una bandera espanyola.

Dins del llibre apareixen cent retrats i una frase que reflecteix allò que mou cada persona a col·locar-se el símbol groc.