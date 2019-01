Activistes andalusos a Lledoners: «són ostatges de l'Estat»

Un grup d'activistes andalusos s'ha entrevistat aquest dijous amb els set polítics empresonats a Lledoners per mostrar-los solidaritat, no només amb ells sinó també amb els drets nacionals dels catalans. En la retina, hi ha el precedent d'un suport similar d'un destacat activista andalús, Blas Infate, al president Lluís Companys, que l'any 1935 es trobava empresonat al penal de Puerto de Santa María, a Cadis, juntament amb altres consellers de la Generalitat. Un portaveu de la delegació, el catedràtic emèrit de la Universitat de Sevilla Isidoro Moreno, ha criticat que moltes vegades es vulgui presentar Andalusia "com si fos l'enemiga de Catalunya". Segons Moreno, la seva presència a Lledoners també és una manera de rebutjar "el cordó sanitari" que la "propaganda de l'Estat" vol imposar contra els anhels dels catalans.

El catedràtic emèrit d'Antropologia de la Universitat de Sevilla, Isidoro Moreno, ha explicat a l'ACN que volien mostrar la seva solidaritat amb el dret que té el poble català, "com l'andalús i tots els pobles del món", a decidir lliurement com organitzar-se. Moreno i la resta d'activistes han defensat la llibertat dels catalans per decidir el seu futur i han denunciat "la repressió i la criminalització" que s'està produint per intentar evitar l'exercici d'un dret fonamental.

Moreno ha explicat que amb la seva visita, els sobiranistes andalusos volen "renovar" la solidaritat expressada del poble andalús amb Catalunya quan l'anomenat 'pare de la pàtria andalusa', Blas Infante, va anar a visitar el president Lluís Companys a la presó durant el bienni negre de la Segona República. L'exconseller de Cultura Joan Manuel Tresserras ha acompanyat la delegació andalusa a Lledoners i ha destacat que la visita té un valor simbòlic "extraordinari". "A vegades els catalans tenim la sensació d'estar una mica sols i aïllats, i és molt important una visita com aquesta que expressa la solidaritat dels andalusos".

Els activistes i professors universitaris andalusos han denunciat que la presó preventiva a què estan sotmesos Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Oriol Junqueras, Carme Forcadell i Dolors Bassa és una "injustícia". A més, també qualifiquen de vergonyant l'acusació de rebel·lió contra polítics escollits democràticament. Moreno ha explicat que els han trobat "molt bé d'ànims" i "ferms en les seves conviccions". La reunió també ha servit per establir lligams entre el grup d'activistes sobiranistes andalusos i els polítics catalans. La conversa s'ha desenvolupat des d'una "confraternitat" que esperen que tingui una continuïtat.

Isidoro Moreno ha assenyalat que els empresonats són "ostatges" d'un Estat espanyol que pretén càstigs "exemplars" per fer por, no només a Catalunya sinó a la resta de l'Estat. A més, el professor també ha denunciat "la gran quantitat de desinformació" que fa que a vegades es posi un tel davant la realitat i la societat no conegui realment el fons de les qüestions. Segons el portaveu de la delegació andalusa, quan comenci el judici en les properes setmanes, "no s'estarà jutjant només a Catalunya, sinó que s'estarà jutjant el futur de la democràcia en el conjunt de l'Estat". El catedràtic emèrit de la Universitat de Sevilla ha qüestionat "el relat" que han "construït" els tribunals per jutjar la causa. "Això ens afecta a tots. No només a aquells que som sobiranistes, sinó també a aquells que no ho són", ha assenyalat.

El grup que ha visitat Lledoners, acompanyats per l'exconseller republicà Joan Manuel Trasserras, estava format pel catedràtic emèrit d'Antropologia i membre del col·lectiu cívic Asamblea de Andalucía (AdA) Isidoro Moreno; el catedràtic d'Economia i membre d'AdA Manuel Delgado; l'activista feminista i professora Rocío Medina; el professor i membre de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Pablo María Fernández; l'exsecretari general del SOC i president de la Fundación Savia por el Compromiso y los Valores, Francisco Casero; i l'economista Antonio Aguilera.