Sant Salvador donarà un nou impuls al polígon de Salelles

El polígon de Salelles, a Sant Salvador de Guardiola, es potenciarà gràcies a un ajut de 190.000 euros provinent de la Diputació de Barcelona. Amb aquests diners l'Ajuntament preveu portar a terme quatre millores molt demandades per les empreses de la zona.

En primer lloc, es posarà un semàfor de velocitat i un pas de vianants a la carretera que travessa el polígon, just a l'alçada de la seu de l'empresa Masats. Una millora essencial per als treballadors però també per als veïns de Plans d'en Jaume, urbanització molt propera a la zona industrial, i fins i tot per als infants de l'esplai, que han de creuar sovint la carretera. A més, es crearà una nova marquesina de bus pels trajectes que venen de Manresa (actualment només n'hi ha pels que van en direcció la capital).

A banda d'això, es preveu fer dues zones noves de pàrquing al polígon, una darrere el cementiri de Salelles, i l'altre a l'alçada de l'empresa Persianes Collbaix. Una intervenció que anirà acompanyada de la urbanització i asfaltat dels accessos per arribar-hi i la corresponent senyalització.

Aquest paquet d'ajuts de la Diputació de Barcelona s'inclou en el seu Pla de Modernització de Polígons, a través del qual es repartiran 15 milions d'euros a 27 pobles de la demarcació. L'objectiu del Pla és millorar la qualitat dels polígons d'activitat econòmica finançant inversions d'alt impacte que permetin transformar-los i, en conseqüència, augmentar la competitivitat de les empreses que s'hi ubiquen, fer-les créixer i crear nous llocs de treball, aconseguint de retruc incrementar el PIB industrial català.

En el cas de Sant Salvador de Guardiola, els ajuts arriben pocs mesos després de les actuacions que es van fer a través del Consell Comarcal per senyalitzar correctament tota la zona industrial del poble.