La Generalitat desencalla la construcció de l'esperat vial d'accés al polígon les Vives de Sant Vicenç

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i l'alcaldessa accidental de Sant Vicenç de Castellet, Carme Jiménez, han signat aquest divendres a la tarda el conveni per impulsar aquest mateix any la construcció del nou vial de connexió entre la C-55 i el polígon industrial les Vives. Es tracta d'una obra molt reivindicada per empresaris i veïns, tenint en compte que també ha de servir de sortida des del nucli urbà cap a Barcelona.

La Generalitat té la intenció de licitar les obres aquest estiu i començar-les a executar a final d'any, tot i que no es podrien completar fins l'any que ve

El document estableix les bases per poder desenvolupar aquesta actuació, amb un pressupost previst de 785.000 euros. En virtut d'aquest acord, el departament de Territori licitarà i executarà les obres corresponents i l'Ajuntament cedirà els terrenys necessaris, alhora que el municipi finançarà dos terços de l'obra i la Generalitat aportarà el terç restant.

Un vial de 300 metres

Els treballs consistiran principalment en la construcció d'un vial de 300 metres de longitud que, a partir d'una de les rotondes de l'actual enllaç de la C-55 a Sant Vicenç de Castellet connecti amb el sector industrial, utilitzant el pas ja existent sota la carretera.