El Grup de Teatre d'Avinyó porta la representació dels Pastorets fins a Luxemburg

El Grup de Teatre d'Avinyó portarà fins a Luxemburg, el proper 7 de desembre, una adaptació de "Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant Jesús", de Josep Maria Folch i Torres. D'aquesta manera, el Lluquet, el Rovelló, Satanàs i Llucifer desembarcaran, a les portes de les festes nadalenques, al país centreuropeu.

Amb un elenc teatral format per una quarantena d'actors i actrius, la formació de la Catalunya Central posarà en escena una de les representacions més genuïnes del teatre català fora de les seves fronteres. Convidats pel Centre Català de Luxemburg, el grup està ultimant els assajos per portar el clàssic per excel·lència de les festes nadalenques a la sala Robert Krieps de la capital europea.

Des del Grup de Teatre d'Avinyó veuen la representació «com una oportunitat per difondre les tradicions catalanes a l'exterior» i, al mateix temps, «acostar als catalans que viuen lluny d'aquí aquesta tradició». La formació bagenca afronta la representació com «un repte», tenint en compte la complexitat logística que suposa traslladar un muntatge d'aquestes dimensions, però la consideren «una bona ocasió per promocionar el grup i el poble».

Per la seva banda, el president del Centre Català de Luxemburg, Jordi Gairín, destaca que «per a la comunitat catalana de Luxemburg és un privilegi poder programar els Pastorets i gaudir d'aquesta tradició nadalenca tant nostre des de la diàspora, és un veritable honor». Afirma també que seran un dels primers casals d'arreu del mon que podrà gaudir del muntatge. Per aquest motiu, ha volgut agrair al grup de teatre d'Avinyó «l'esforç que fan per poder portar-nos un bocí de Catalunya a Luxemburg».

La representació, organitzada pel Centre Català de Luxemburg, tindrà lloc el dissabte 7 de desembre a 2/4 de 5 de la tarda a la sala Robert Krieps, a l'abadia de Neumünster. Les entrades ja són a la venda a través de l'enllaç billetterie@neimenster.lu i costen 15 euros els adults i 10 els menors de 14 anys.

El Grup de Teatre d'Avinyó, que compta amb una llarga tradició històrica, protagonitza cada any una obra per la festa major del municipi, el mes de setembre, i participa activament en les representacions teatrals de la Fira dels Matiners, un esdeveniment de recreació històrica que té lloc cada mes de maig i on s'escenifiquen els fets ocorreguts al poble durant la segona guerra Carlina.

La representació dels Pastorets de Josep Maria Folch i Torres, que va gaudir d'uns anys molt prolífics al municipi d'Avinyó, ha estat una bona escola de teatre per a molts dels actors del grup. Després d'un anys d'absència, es va recuperar l'espectacle nadalenc i en els darrers anys, el grup havia alternat la seva representació amb la dels anomenats «Pastorets Vivents», un muntatge que compaginava escenes de l'obra de Folch i Torres amb quadres de la vida quotidiana, en diferents racons del nucli antic de la població.

Ara, ha recuperat l'obra original i ha fet la seva particular adaptació per representar-la a Luxemburg. El muntatge també es podrà veure a Avinyó el 22 de desembre, a les 6 de la tarda, al local Catalunya.