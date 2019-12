Els contenidors tancats fan triplicar el reciclatge i ja es pensa en estendre'ls

El projecte de contenidors tancats amb identificació d'usuari, que es va posar en marxa fa un any com a alternativa al porta a porta en tres municipis del Bages, ha estat tot un èxit. La prova pilot que es va engegar a Rajadell, als nuclis de la Rosaleda i Torroella de Baix, de Sant Fruitós, i a Balsareny (inicialment als barris de Cal Nosa i Cal Rata i fa mig any a tot el nucli) ha fet triplicar el reciclatge, que ha passat del 26% al 79%. Segons el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, aquests bons resultats en diferents entorns evidencien que es tracta d'un model exportable a altres municipis.

Els resultats són molt semblants en els tres pobles participants, la qual cosa, segons el Consorci, avala el bon funcionament de la prova pilot en tres entorns diferents: rural, residencial i urbà. En el cas de Sant Fruitós, la recollida selectiva és del 80%; a Balsareny, del 78%; i a Rajadell, del 83%. En aquest sentit, el gerent del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, Ricard Jorba, assegurava ahir a Balsareny que «els resultats han sigut molt bons i superen les expectatives».

L'objectiu del nou model, en què els contenidors de resta i orgànica estan tancats i només es poden obrir amb una targeta personalitzada, era aconseguir un canvi d'hàbits de la ciutadania que fes augmentar els índexs de reciclatge a nivells semblants al porta a porta i, per tant, oferir una alternativa als municipis. Segons Jorba, els sistema ha demostrat que «si cadascú organitza les coses a dintre de la seva cuina i posem els contenidors adequats al carrer, el rebuig es redueix». Amb els bons resultats de la prova pilot, que s'allarga un any més amb la possibilitat d'un tercer, el Consorci constata que «és un sistema exportable a altres municipis de la comarca i de Catalunya».

Les tres localitats en fan una valoració molt positiva. En el cas de Balsareny, l'alcaldessa, Noèlia Ramírez, creu que «realment és una alternativa al porta a porta», tot i que reconeix que cal fer-ne un seguiment constant. En el mateix sentit, l'alcalde de Rajadell, Joan Carles Lluch, definia com a «espectacular» l'experiència i destacava «la comoditat per a l'usuari» que «pot llençar les escombraries a l'hora que vol i no està subjecte a uns horaris» com en el porta a porta. Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient de Sant Fruitós de Bages, Xavier Racero, creu que «l'experiència del dos barris és fàcilment exportable a tot el nucli» i ja estant «valorant» implantar el model que, segons el regidor d'Espai Públic, Cristian Marc, «fa cor-responsables els ciutadans» de la gestió dels residus.

Des del mes de gener fins al novembre d'enguany, només el 21% dels residus recollits als tres municipis corresponen a la fracció resta, la que va a parar al dipòsit i no es pot reciclar, mentre que abans representaven el 74% de tots els residus. L'orgànica és la fracció amb l'augment més important, que ha multiplicat per quatre la recollida i ha passat del 10% al 39% actual. El vidre representa el 13% (abans era el 5%), els envasos el 17% (era el 6%) i el paper ha passat del 5% a l'11%.