El Cardener gairebé no creix per la manca de grans precipitacions al Bages i al Solsonès

Les poques precipitacions que van caure a la comarca del Solsonès i del Bages van provocar que el riu Cardener pràcticament no experimentés cap creixement al llarg de l'episodi de pluges que va viure ahir Catalunya arreu del territori.

Tant a la sortida de l'embassament de la Llosa del Cavall com a Cardona i Súria, tres dels controls que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) té del Cardener, el cabal i el nivell van augmentar molt lleugerament, i va superar el primer indicador en els dos últims casos per poc més de dos punts.

A la Llosa del Cavall directament no s'hi va viure cap increment. A Cardona va passar d'1,3 m3/segon a ser del voltant dels 2,5 i el nivell pràcticament es va mantenir igual que a l'inici de les pluges. Més endavant, a Súria, sí que es va notar una mica més el canvi respecte a la quantitat d'aigua que normalment transporta el Cardener, però només va aconseguir augmentar uns 2 m3/segon al llarg d'ahir, un canvi poc substancial.

El poc creixement del Cardener, un dels principals afluents del Llobregat, va fer que les seves dades pràcticament no fessin variar les de després del punt on el primer conflueix amb el segon. Tant és així que entre els controls del riu Llobregat que té l'ACA a Sallent i a Castellbell i el Vilar, que estan situats abans i després del punt on el Cardener s'ajunta amb el Llobregat a Castellgalí, el creixement del cabal i el nivell del riu que desemboca al mar al Prat de Llobregat no va augmentar de manera notòria amb l'entrada de l'afluent.