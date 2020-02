El Cigne ·Manresa

«Fem de tot. Fusionem els dolços tradicionals amb noves tendències», destaca Salvador Pérez, del Cigne de Manresa. I aquesta fusió entre els elements tradicionals i la voluntat de buscar nous sabors és fruit, també, de la idiosincràsia del negoci. La pastisseria va obrir portes fa 55 anys amb Artur Blaya al capdavant. El seu gendre, Salvador Pérez, se'n va fer càrrec posteriorment i actualment hi treballa el seu fill, David Pérez, que és l'encarregat d'aportar a l'obrador noves idees. Ja hi han passat, per tant, tres generacions de la família. Un element clau perquè el negoci tingui bones perspectives de futur davant la dificultat de molts de trobar-hi relleu.