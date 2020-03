El nou nivell de confinament es nota en l'accentuació dels controls policials

El nou graó que s'ha pujat aquest dimarts en la situació d'excepcionalitat, que implica el confinament total de totes aquelles persones que no prestin un servei considerat essencial, s'ha notat des de primera hora en el desplegament del control policial per garantir aquest compliment. Un dels exemples l'ha pogut constatar de primera mà aquest redactor en el recorregut des de Sant Vicenç de Castellet fins a Manresa. En només quatre quilòmetres de distància hi havia dos punts de control exhaustiu i tres cossos policials exercint-los.

Al pont de sortida de Sant Vicenç, a la rotonda que hi ha just a sota de la C-55, a quarts de 9 del matí hi havia un dispositiu conjunt de Guàrdia Civil i Policia Local, que controlava tant la sortida del poble, com els conductors que hi arribaven provinents de Manresa, com també els que ho feien des de Barcelona entrant pel barri de la Farinera.

Se'ls requeria el certificat d'autoresponsabilitat, on l'usuari consigna el motiu del seu desplaçament, com el full signat per l'empresa per a la qual es treballa, si el motiu del desplaçament era laboral, i fins i tot el DNI per constatar que eren la mateixa persona.

Un cop incorporats a la carretera, encara no quatre quilòmetres més enllà, a l'enllaç de la C-55 a Castellgalí hi havia muntat un segon dispositiu, en aquest cas d'agents de Mossos d'Esquadra, que també obligava a aturar els conductors, a qui se'ls demanava també el motiu del seu desplaçament i se li requeria el certificat d'autoresponsabilitat que així ho manifestava.