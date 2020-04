L'Exèrcit fa intervencions de neteja a les residències de Cardona, Súria i Sant Joan

Agents de la Unitat Militar d'Emergències de l'Exèrcit (UME) s'han desplaçat aquest dimecres al Bages per realitzar diverses tasques de desinfecció i neteja a les residències de Cardona, Súria i Sant Joan. La petició la van fer conjuntament els tres municipis a diferents administracions per tal de reforçar les mesures de protecció a les persones més exposades al contagi, i finalment s'hi han desplaçat equips de l'UME.

A primera hora de matí, personal de l'UME ja treballava a la residència Sant Jaume de Cardona juntament amb voluntaris de Protecció Civil i de Creu Roja, i després que dilluns ja es va fer una primera intervenció a càrrec d'una empresa especialitzada. En aquell cas, es va fer una desinfecció parcial a les zones comunes, i avui s'ha completat la feina a l'interior de les habitacions. Equips de l'UME també s'han desplaçat fins a Súria, on han estat treballant tant a la residència Bell Repòs com a la Llar-Residència i centre ocupacional La Colònia que Ampans té en aquest municipi; i des de mig matí que també hi ha una unitat fet tasques de neteja a la residència l'Atzavara de Sant Joan.

Aquestes feines serviran per donar més garanties de protecció davant d'una possible infecció per Covid-19 tant al personal laboral com als residents d'aquests centres, tenint en compte que són col·lectius especialment vulnerables davant la malaltia, i on ja s'han diagnosticat alguns casos, mentre que n'hi ha molts sense confirmar però que són sospitosos perquè presenten simptomatologia. La Residència Bell Repòs, per exemple, ha informat públicament sobre la confirmació de dos casos de coronavirus entre les seves persones usuàries, amb simptomatologia lleu. Per altra banda, les plantilles s'han vist reduïdes de forma generalitzada perquè part del personal s'ha hagut de confinar a casa.

Crida urgent de personal i testos

Davant d'aquesta situació, l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, fa una crida «urgent» als departaments de Salut i Benestar Social, amb qui preveu contactar aquesta tarda, tant de reforç de personal com també de material, sobretot de testos per fer les proves a residents sospitosos de tenir la malaltia.

Actualment la residència Sant Jaume de Cardona té dotze baixes d'una plantilla de 30 sanitaris, tenint en compte que «al més mínim símptoma ja els enviem capa casa», diu Estruch, i alerta que la situació «és molt delicada i pot ser crítica els propers dies» si no hi ha un reforç i no es poden fer testos per comprovar l'abast de la pandèmia entre la seixantena de residents, dels quals la meitat estan aïllats perquè tenen símptomes i hi ha dues morts confirmades per coronavirus. Estruch insisteix en la necessitat de fer les proves «per poder descartar casos» que no siguin de Covid-19 i que algunes famílies es podrien endur a casa i d'aquesta manera descarregar de feina el personal sanitari, molt limitat.

De moment, s'ha fet una redistribució interna dels avis aquest mateix dimecres. Els que estan més sans es concentren en una de les tres plantes de l'edifici, i els que presenten algun símptoma estan confinats a les seves habitacions en alguna de les altres dues.