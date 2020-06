Sant Joan obrirà les piscines al 50% de la capacitat el proper 1 de juliol

Sant Joan de Vilatorrada obrirà les piscines municipals el proper 1 de juliol i fins al 6 de setembre amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la seguretat dels usuaris. La capacitat del complex s'ha reduït al 50% com a mesura contra la covid-19 per tal de doblar l'espai de cada banyista. A més, el abonaments es reduiran també un 50%. La piscina municipal de Sant Joan és una de les més grans de tota la comarca. L'estiu del 2019 la capacitat era de 1.661 persones i es va reduir a 1.132 persones per les obres del canal. Enguany n'hi podran entrar 566. L'Ajuntament ha elaborat a la pàgina web del municipi publicacions amb preguntes freqüents per resoldre tots els dubtes dels usuaris. El regidor d'Esports, Adrià Clotet, ha fet una crida a la responsabilitat i ha remarcat «l'esforç de totes les persones implicades en l'obertura de la piscina municipal per la covid-19».