Endesa reforma part de la xarxa que dona servei a quatre municipis del Bages sud

Endesa ha finalitzat recentment els treballs de reforma de part de la xarxa de mitjana tensió del Pont de Vilomara i Rocafort, al Bages, amb l'objectiu d'incrementar la seguretat de les instal·lacions i millorar, així, la qualitat i continuïtat del servei a més de 3.500 clients, repartits entre aquest municipi i Mura, Talamanca i Sant Vicenç de Castellet.

segons han detallat fonts de la companyia, l'actuació ha consistit a substituir un total de 78 aïlladors antics de vidre per uns de nous, fabricats amb elements d'última tecnologia. Aquest nou component, elaborat minuciosament per tal de protegir l'avifauna, té com a objectiu dissuadir les aus de reposar en aquesta instal·lació i, així, reduir notablement el risc que comporta. A més, segons les mateixes fonts, aquests dispositius actuen com a element protector pel cablejat, fet que reverteix en una millora de la continuïtat del subministrament als clients que s'alimenten d'aquesta xarxa.

Aquests treballs, que s'han realitzat a tocar de la carretera del Pont de Vilomara a Manresa, formen part del conjunt d'actuacions que Endesa promou per a la millora de les seves infraestructures i del subministrament elèctric a la Catalunya Central, totes elles enfocades a la progressiva adaptació de les instal·lacions de la Companyia a les darreres tecnologies del sector.