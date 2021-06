L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha aprovat el projecte de reparació i millora del Pont Petit, una de les vies d’accés al municipi, amb l’objectiu de reforçar-ne l’estructura i millorar-ne el pas per als vianants. Els treballs, que és previst que comencin a la tardor, també han de facilitar el pas de l’aigua per sota el pont, que queda inundat quan hi ha crescudes importants del riu.

Segons l’alcalde de Sant Joan, Jordi Solernou, «el pont no es fa nou, sinó que es reforça la part estructural», cosa que implicarà la millora de les bigues de les arcades. També es farà una passarel·la per als vianants, a la banda contrària on actualment hi ha una vorera de pas amb poques mesures de seguretat.

Els treballs de reparació i millora del Pont Petit de Sant Joan, que és un dels que dona accés al municipi des de la C-55, tenen un cost de 150.000 euros que estaran finançats per la Diputació de Barcelona. L’ens també s’ha encarregat de fer el projecte per adequar-ho a l’ús per a vianants i ciclistes i fer les actuacions necessàries per tal d’allargar la seva vida útil.

En aquests moments l’obra, que compta amb els informes favorables de l’ACA, es troba en exposició pública i és previst que els treballs comencin a la tardor i acabin aquest mateix any, amb un període d’execució estimat d’uns dos o tres mesos.

Amb els treballs, la calçada de circulació no s’ampliarà i continuarà sent d’un únic sentit i amb el pas dels vehicles pesants de més de tres tones i mitja limitat. Si que es farà una estructura lateral amb baranes de protecció per a les persones que hi passen caminant. Aquest pas s’ubicarà a la banda dreta del pont des de Sant Joan en direcció a Manresa, que en «millorarà la seguretat», apunta l’alcalde de Sant Joan.

El Pont Petit es veu regularment afectat per les crescudes del cabal del riu Cardener, que en algunes ocasions supera el seu nivell. Per aquest motiu, el projecte també contempla la neteja del pont «per no obstaculitzar el pas de l’aigua». En aquest sentit, s’aprofitarà la millora estructural de la infraestructura per desbrossar la part inferior i facilitar la circulació de l’aigua.