L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha tancat amb números positius el resultat de la liquidació del pressupost del 2020 i el romanent líquid de tresoreria, que indica el superàvit acumulat, arriba als 2.174.362,72 d’euros. El nivell d’endeutament del consistori és del 24,46%, una xifra molt allunyada del 75% màxim permès per llei, segons han informat fonts municipals.

Pel que fa al nivell d’inversió executada, la xifra supera els 2 milions i mig d’euros. Aquest any es preveu incorporar part del romanent líquid de tresoreria per tal de donar continuïtat a les polítiques actuals i finançar noves actuacions. S’ha optat per ampliar les aplicacions pressupostàries de redacció de projectes tècnics, l’adequació de la nova comissaria, el condicionament d’aparcaments, la realització de millores a la llar d’infants i la reforma de l’espai d’avis, entre d’altres. Alhora, es farà servir el romanent per cobrir el finançament d’inversions ja pressupostades l’any 2021.