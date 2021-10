«Sempre m’ha agradat conèixer el funcionament de les màquines per dins», assenyala el surienc, Pau Higon, de 26 anys. Una motivació que l’ha dut a estudiar el grau superior en automatització i robòtica industrial a l’institut Lacetània de Manresa. La passió la comparteix amb la santfruitosenca Judit Martí, una de les seves companyes de classe, que té la mateixa edat i a qui li agrada «posar en pràctica els coneixements».

«Molta gent encara concep l’FP com l’opció fàcil, però el cert és que la majoria dels cicles presenten una dificultat tècnica important», assegura Higon. Al seu torn, Martí comenta que «són uns estudis que equilibren la part teòrica amb la pràctica», tot i que considera que «encara s’hauria d’incidir més en la pràctica, perquè que quan entres en una empresa has de saber diagnosticar el problema d’un motor i no tens experiència».

Martí sap de què parla, ja que treballa a l’empresa de la família i és allà on ha après bona part de l’ofici. «Posar en pràctica els coneixements en una empresa és imprescindible per completar la formació», remarca. En aquest sentit, Higon afegeix que «és un sector que es renova constantment i, per tant, cal aprendre al costat dels professionals».