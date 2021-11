L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages aplicarà a partir de l'any que ve un recàrrec del 50% en l'IBI d'aquells habitatges que estiguin desocupats amb caràcter permanent. Així ho ha previst el govern municipal amb les noves ordenances de cara al 2022, que preveu aprovar en un ple extraordinari aquest dijous a les 5 de la tarda. La nova mesura pretén reactivar el mercat de l'habitatge de lloguer al municipi i així afavorir el compliment de la llei del dret d'habitatge.

El tribut amb el recàrrec es pagarà en finalitzar l'any un cop s'hagi constatat que l'immoble ha estat desocupat. La normativa considera que un habitatge es troba en estat de desocupació quan fa més de dos anys que no hi viu ningú, exceptuant casos concrets com per exemple que l'immoble estigui enmig d'un litigi judicial o que els propietaris visquin de forma temporal a l'estranger o en un altre domicili, per qüestions de dependència, entre altres casuístiques.

Aquesta nova ordenança, segons la diagnosi realitzada pel consistori, és previst que tingui una forta incidència en els habitatges en mans de grans tenidors.

Pel que fa a la resta de tributs que més afecten els ciutadans, l'Ajuntament aposta per congelar totes les taxes municipals fent un exercici de contenció per tal de contribuir en la recuperació econòmica de les famílies.

Tot i això, algunes de les bonificacions s'adeqüen a l'evolució de les afectacions generades per la Covid-19. En aquest sentit, es recuperen algunes de les taxes com la de les parades del mercat o la de llicències de taxis, ja que són sectors en recuperació econòmica i, per contra, continuen amb tarifa zero altres tributs com per exemple la taxa de residus en les sales de festa, un sector que tot just acaba d'iniciar la seva activitat econòmica.

Pel que fa a les taxes mediambientals, hi ha una nova categorització, adaptada a la classificació que realitza la Direcció General de Trànsit, per a aquells vehicles amb distintiu de "Zero emissions" que rebran la bonificació del 75% de la quota de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.