«Cada vegada més estudis avalen els exercicis de força»

Com molts joves, ell també va passar una etapa vital plena de dubtes sobre el seu futur acadèmic i professional. La fisioteràpia, però, va estimular la seva vocació pel coneixement del cos humà. De les incerteses a la motivació. Si una cosa té clara Aleix Gusart Trujillo (Navarcles 1991) és que el moviment corporal és indispensable perquè qualsevol persona sana, o amb alguna patologia, se senti millor. Sense ser-ne conscient va veure que els seus consells a través d’internet i altres xarxes socials generaven interès. Va néixer una marca per internet amb vocació global: «tufisiotemueve». Aquesta expressió es localitza a la seva pàgina web i a la majoria de les xarxes socials. Només a Instagram, el segueixen 336.000 persones, per sobre d’importants artistes, polítics i altres comunicadors. Al Facebook acumula 161.000 persones i al TikTok,90.900 més. Un dels reptes és potenciar el seu compte de Youtube amb els vídeos que prepara i enregistra a Navarcles per ajudar a dones amb osteopènia o osteoporosi. La seva vida va a cavall del seu municipi on va passar la infància; de Manresa, on ha viscut bona part de la seva joventut i d’Andorra, on es retroba amb la muntanya. En els darrers mesos, el seu nom ha tornat a primera línia arran de la presentació del seu primer llibre «Más movimiento, menos sufrimiento, amb exercicis i consells per trobar-se millor. La seva formació sempre ha estat a Manresa. La primària, al Sagrat Cor. La secundària i batxillerat a La Salle. El grau de fisioteràpia a la UManresa, on manté contacte amb alguns professors.

D’on li ve aquesta febre per la fisioteràpia?

M’agradava l’activitat física i l’anatomia humana. La suma de totes dues em van portar a estudiar fisioteràpia. Com més m’he endinsat en aquesta disciplina, més m’ha agradat.

I això es nota quan comunica a través de les xarxes socials.

Ho intento fer d’una forma natural. Una part de les indicacions van adreçades a millorar l’estat físic de persones amb problemes, però incideixo en l’osteoporosi i l’osteopènia. Aquesta és la meva especialització.

Les habilitats com a comunicador són innates?

Les he anat descobrint amb el temps. Procuro anar millorant, a partir de coneixements que assumeixo amb l’estudi. Transmetre missatges és més fàcil quan tens un bon coneixement.

Explica que feia una vida sedentària fins a un moment que va fer un clic. Des d’aleshores tot va canviar.

Jo estava malament físicament i mentalment. Em sentia amb problemes propis de l’ansietat. Tot i que pensava que havia de fer exercici i cuidar-me més, no ho aconseguia. Un bon dia, amb 23 anys, vaig fer el clic, el pas endavant. Sens dubte vaig deixar enrere el meu malestar gràcies a l’exercici físic.

En la seva carta de presentació, entre els seus valors, hi consta l’honestedat i l’energia positiva.

Si dic això no és perquè m’ho inventi. Crec que és la meva manera de ser. Els estudis de la ciències de la salut són vocacionals perquè intentes ajudar a les persones a millorar la seva qualitat de vida. És molt gratificant veure com canvia l’estat físic d’un pacient. Pots veure canvis brutals en poques setmanes.

Hi ha un moment que s’aboca a les xarxes socials.

Sí, no m’agraden els treballs monòtons. Les xarxes em permeten interactuar amb molta gent per constatar com milloren. Molts seguidors han dit que només pel fet de practicar determinats exercicis ha reduït el seu dolor. La fisioteràpia és molt més que fer massatges, que és el que encara pensen alguns. L’exercici de força, sobretot a partir dels 40 anys en les dones, hauria de ser imprescindible per envellir amb qualitat de vida.

Per què és un referent en l’àmbit de la salut, a Instagram.

Treballo amb diferents xarxes, però suposo que pel perfil dels usuaris, els que s’identifiquen més amb els meus continguts és a Instagram. Predominen els de mitjana edat en amunt i al voltant del 60% són dones i el 40% homes. Fins fa poc he pogut interactuar amb seguidors, però s’ha fet pràcticament impossible mantenir el contacte amb tothom.

Com molts altres professionals de la salut fa una crida a trencar amb el sedentarisme, però encara molta gent no els fa cas.

Per naturalesa, l’ésser humà tendeix a la reserva energètica, però en l’actualitat no té sentit. A la nevera o al rebost hi ha molt més menjar del que el nostre cos demana. Estem asseguts massa hores al dia: a la feina, davant les pantalles, pels àpats. Per això, cal que individualment trenquem aquesta dinàmica sedentària i movem l’esquelet.

Parla d’alimentació. Quina és la seva proposta?

La dieta mediterrània és la millor, sens dubte. En el cas específic de les dones amb problemes d’osteoporosi i osteopènia, amb els ossos que es van debilitant per dins, recomano que assegurin la ingesta de proteïnes i vitamines D3 i K2 i el magnesi. Això es pot aconseguir d’una forma natural amb una alimentació que contempli ous, vedella, peix, a poder ser tot de proximitat i qualitat. De sucre, com menys, millor.

Expliqui’ns la diferència entre osteoporosi i osteopènia.

En ambdós casos, estem parlant de pèrdua de massa òssia. Les diferències venen marcades per nivells de les densitometries dels ossos. Forma part del procés natural de les persones, a mesura que ens fem grans. En els cas de les dones, sovint es manifesta en l’etapa de la premenopausa.

Treballa amb pacients que tenen dolor, però la seva percepció és molt subjectiva.

Tenim una escala que es diu EVA, que va del 0 al 10, que permet disposar d’un indicador del dolor percebut. Després de fer els exercicis, la mateixa persona ha de valorar si en té més, igual o menys. La qualificació la fa el pacient de forma individual. El que busquem és que disminueixi l’indicador del dolor.

Ha publicat el llibre ‘Més moviment, menys patiment’. Per tant, més benestar i menys medicaments.

No estic en contra dels medicaments, al contrari, però actualment se’n fa un sobre consum. Al mínim dolor ja obrim la farmaciola. Amb exercici físic dirigit, el dolor disminueix.

Les xarxes són la porta d’entrada a cursos online.

Tinc un mètode que apliquem en sessions de grups online on aconseguim frenar i minimitzar els problemes derivats de l’osteopènia i osteoporosi. Els tres pilars sobre els quals se sustenta el mètode són: exercicis de força; alimentació (i suplementació) i l’entorn hormonal. Hem format un equip multidisciplinar amb un fisioterapeuta especialista en sòl pelvià, una nutricionista i una psicòloga. Hi ha moltes dones que tenen por perquè saben que els seus ossos són fràgils i que es poden trencar amb un estossec. A banda dels grups, mantinc algun pacient de forma individual.

La comunicació en castellà li deu comportar algun entrebanc.

No sé el per què, i fins i tot és curiós, però no tinc cap problema d’expressió en castellà, el tinc molt interioritzat.

Hi ha una explosió dels exercicis de força. Per quin motiu?

Cada vegada més estudis avalen els exercicis de força. Hi ha una diferència abismal entre qui els practica i els que no. Una persona de 70 anys pot arribar a tenir la musculatura com la d’una de 30. Això es trasllada amb una millor qualitat de vida.

En servei online, com gestiona les proves diagnòstiques?

Les dones que s’integren als grups m’envien les densitometries, les darreres analítiques i altres proves que disposen. Jo també demano que responguin a diferents qüestions. És important disposar d’un historial personal, a partir del qual en puc fer un bon seguiment. Hi ha una valoració prèvia a les sessions i una al final per determinar una escala de qualitat de vida. També indico un seguit d’exercicis per fer una vegada acabat el curs.

Per xarxes, també ofereix consells bàsics per reduir el mal de cap?

Encara que estigui més centrat en unes patologies, procuro parlar una mica de tot. Hi ha consells propis de la fisioteràpia que és bo que arribin al conjunt de la població.

ELS 4 CANTONS Tothom té el que es mereix? Crec que no. Millor qualitat i pitjor defecte. Perseverança/Impuntualitat. Quant és un bon sou? El que et permet viure tranquil, però hi ha moltes variables a tenir en compte. Percep pressió estètica social? No. L’important és estar bé per dins. Quin llibre li hauria agradat escriure? Sí, sobre el meu procés vital. Una obra d’art. Les cançons del grup Linkin Park. En què és expert? Vull ser-ho en osteoporosi i osteopènia. Què s’hauria d’inventar? El final de la corrupció. Déu existeix? Segurament sí. Quin personatge històric o de ficció convidaria a sopar? Arnold Schwzenegger. Un mite eròtic. Angelina Jolie. Acabi la frase. La vida és... Meravellosa. La gent de natural és bona, dolenta o regular? Bona, però ens hem de construir. Tres ingredients d’un paradís. Aigua, música i aliments. Un lema per a la seva vida. L’actitud és la clau de l’èxit.

