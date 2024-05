Sant Salvador de Guardiola reparteix 800 panellets en la Festa de Sant Marc

Sant Salvador de Guardiola va gaudir de la Festa de Sant Marc en una edició que es va sobreposar a l’amenaça de la pluja. Les previsions de mal temps van obligar a modificar alguns espais, com la fira o el concert vermut, que enguany es van celebrar al pavelló mantenint, això sí, l’afluència de públic. El concert vermut amb els solsonins The Velcros va fer ballar a petits i grans. A l’Església de Sant Salvador, la missa va ser un moment especial, amb l’acció de gràcies a Mn. J. Morros pel seu cinquantè aniversari de sacerdoci. La benedicció del terme i el repartiment del panellet van posar el toc final a aquesta celebració tan especial, on es van repartir més de 800 panellets. Finalment, la màgia de les havaneres amb el grup Xarxa va tancar la jornada.