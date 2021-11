Unió de Pagesos ha demanat al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que aturi el projecte d’ampliació del refugi de fauna salvatge de la finca Vall d’Artigues, comprès entre els termes municipals de Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet. El sindicat reitera així el posicionament que va mostrar en el Consell Territorial de Caça de Barcelona en què va alertar dels danys que aquest projecte podria comportar per a la pagesia de les finques veïnes.

En aquest sentit, el sindicat demana al Departament que prengui les mesures necessàries per a poder dur a terme actuacions cinegètiques excepcionals dins l’àrea del refugi de fauna salvatge per tal de poder reduir la densitat de població de senglars en aquest punt. Una situació a la que ja es va fer referència en la reunió del dia 26 de maig amb representants dels Serveis Territorials de la Catalunya Central, on el Departament es va comprometre a treballar per trobar una solució a aquesta problemàtica.

El sindicat insta a no ampliar l’àrea del refugi de fauna salvatge atesa la sobre població de senglars en aquesta zona que provoca greus i continus danys a la pagesia dels municipis on s’ubica el refugi i alerta de la rapidesa amb què es mouen els senglars, fet que provoca que l’abast dels danys s’escampi fins a finques agrícoles més allunyades.