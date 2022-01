Una rebuda de Ses Majestats als infants sota el singular Cobert de la Màquina de Batre i amb les mesures de distanciament necessàries va posar el punt final ahir a la Calvada de Reis de Sant Fruitós de Bages. Recepció que, alhora, culminava un recorregut pel poble, enguany molt ampliat per espaiar i ajustar-se així a l’actual situació sanitària, de manera que s’arribava a més punts per evitar aglomeracions.

L’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar al municipi es va fer per la carretera de Les Brucardes i l’organització havia establert quatre zones, identificades cadascuna per un color, per distribuir el públic a l’hora de poder veure la comitiva. Enguany, la rua no va realitzar cap aturada durant el recorregut, a excepció de la final, sota el cobert. Allà se’ls va fer entrega de la clau que obre totes les cases del poble, i els infants van poder saludar-los en aquest punt.