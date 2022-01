L’Ajuntament de Súria implantarà enguany un canvi en el sistema de targetes de bonificació per l’ús de la Deixalleria Municipal i la Deixalleria Mòbil. D’altra banda, les targetes de l’any 2021 es podran canviar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de la Casa de la Vila fins al proper 28 de febrer, i els vals que s’hi obtinguin tindran validesa fins al 30 de juny d’enguany. El funcionament de les noves targetes de la Deixalleria Municipal i de la Deixalleria Mòbil serà el següent:

On obtenir-les: Les persones interessades podran demanar la nova Targeta Deixalleria a l’OAC o a la Deixalleria Municipal durant tot aquest any 2022. Per tal d’obtenir-la és indispensable ser titular del pagament de la taxa d’escombraries.

Sistema de segellat: A la part posterior de la nova Targeta Deixalleria hi haurà dotze espais que seran segellats per cada aportació a la Deixalleria Municipal o a la Deixalleria Mòbil.

Descomptes: Per les targetes que tinguin dotze segells, s’obtindran cinc vals de 5 euros cadascú. Per les targetes que tinguin de sis a onze segells, s’obtindran tres vals de 5 euros cadascú Obtenció dels vals. Per tal d’obtenir els vals de descompte, caldrà portar la nova Targeta Deixalleria d’aquest any 2022, amb els segells corresponents, a l’OAC de la Casa de la Vila entre l’1 de desembre de 2022 i el 30 de març de 2023, dins de l’horari d’atenció al públic.

Ús dels vals: Els vals de descompte obtinguts amb la nova Targeta Deixalleria es podran utilitzar fins al 30 de setembre de 2023 als establiments adherits a la Unió de Botiguers. La campanya és impulsada per l’Ajuntament de Súria, a través de l’àrea de Medi Ambient, i amb el suport de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, la Unió de Botiguers i la Diputació de Barcelona. L’Ajuntament de Súria va implantar el sistema de targetes de bonificació per l’ús de la Deixalleria Municipal i la Deixalleria Mòbil l’any 2014. Des d’aleshores, el nombre de persones participants ha anat a l’alça i la campanya s’ha consolidat.