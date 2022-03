Coincidint amb el Dia Internacional de les Dones i en el marc de la Setmana de la Igualtat, l’Ajuntament d’Avinyó va fer entrega, ahir al matí, de La bossa vermella: benvinguda menstruació a l’alumnat de 5è i 6è de primària de l’Institut Escola Barnola. Es tracta d’un projecte que ofereix material, formació i tallers adreçats a l’alumnat, al professorat i a les famílies per tractar el tema de la menstruació a l’escola.

La bossa vermella és una iniciativa del Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) de Manresa a la qual s’ha sumat la regidoria de Salut, Acció Social i Igualtat d’Avinyó «amb l’objectiu de promoure la coeducació i la transmissió de valors igualitaris, així com de donar a conèixer eines que ajudin les escoles i les famílies a acompanyar les nenes de forma positiva en l’experiència vital que implica la primera menstruació».

El projecte també pretén ser una eina de normalització a través de la qual els nens puguin entendre, conèixer i respectar els cossos de les seves companyes i els canvis fisiològics que també experimentaran ells en aquesta etapa. La iniciativa ha implicat també formació per al professorat i personal del centre escolar amb una guia d’activitats per a l’aula, un taller participatiu i informatiu per a totes les famílies interessades, i en especial per aquelles que tenen filles en edats de 5è i 6è de primària, i l’entrega de la bossa vermella a les alumnes de 5è i 6è de primària del centre educatiu d’Avinyó, que es va fer ahir al matí, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones i en el marc de la Setmana per la Igualtat.

La regidora d’Acció Social i Igualtat, Vanesa Pallàs, assegurava ahir durant l’entrega del material al centre educatiu que amb aquesta iniciativa es vol «trencar tabús» a l’entorn de la menstruació i va posar l’accent en el fet que el projecte no només està adreçat a les nenes, sinó també al nens perquè encara que no tinguin la regla i experimentin altres tipus de canvis «és important que ho coneguin».

La bossa vermella, que ahir es va fer arribar a cadascuna de les alumnes de 5è i 6è, inclou 4 llibres que tracten de manera clara, amena i divertida la regla i els canvis emocionals i físics que viuen les nenes a partir de l’inici de la menstruació. També hi ha una mostra de diferents productes d’higiene menstrual.