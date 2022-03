Sant Fruitós posarà en marxa a partir d’aquest divendres un servei d’àpats a domicili per a la gent i gran i persones dependents del municipi. La iniciativa té per objectiu garantir que totes les persones d’aquests perfils puguin disposar diàriament d’un àpat cuinat i adequat a les seves necessitats, que els serà portat a casa seva.

El servei va dirigit a persones grans o amb algun grau de dependència que, tot i viure a casa, tenen dificultats per cuinar o per realitzar la compra. Els àpats tindran un cost diari de 4,4 euros i es repartiran dos dies a la setmana en les condicions necessàries per a la seva conservació. El servei, a més, té un element afegit, i és que les persones que s’encarreguin del repartiment, també duran a terme tasques d’acompanyament preventiu a la gent gran, el que permetrà detectar dificultats de salut o higiene si s’escau, revisant la nevera dels usuaris per si tenen aliments en males condicions o alertant als serveis socials municipals en cas que sigui necessari.